Macron apela para "acordo ao nível da emergência" na COP26 em Glasgow

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou esta segunda-feira à assinatura de "um acordo ao nível da emergência" na cimeira COP26 em Glasgow, em novembro, após a divulgação de um novo relatório preocupante dos especialistas da ONU sobre o clima.

"O relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) é taxativo. Mais uma vez. O tempo da indignação já passou. Acordo de Paris, neutralidade do carbono ao nível europeu, lei climática... a França ficará ao lado daqueles que agem", acrescentou o chefe de Estado francês na rede social Twitter, a três meses da COP26 (conferência internacional sobre o clima), agendada para novembro em Glasgow, Escócia.

O sexto relatório do IPCC, divulgado esta segunda-feira, prevê que a temperatura global subirá 2,7 graus Celsius até 2100, se se mantiver o atual ritmo de emissões de gases com efeito de estufa.

Segundo o documento, o limiar do aquecimento global (de +1,5° centígrados em comparação com o da era pré-industrial) vai ser atingido em 2030, dez anos antes do que tinha sido anteriormente estimado, "ameaçando a Humanidade com novos desastres sem precedentes".