Talibãs controlam Taloqan, terceira capital provincial conquistada hoje

Os talibãs assumiram hoje o controlo da cidade de Taloqan, no nordeste do Afeganistão, a terceira capital provincial conquistada hoje e a quinta em três dias, segundo fontes locais

O governo falhou no envio de ajuda e tivemos de nos retirar da cidade hoje à tarde”, declarou um responsável ligado à segurança, enquanto um habitante de Taloqan indicou que “os talibãs estão em todo o lado”.

Com esta conquista, os talibãs reforçam o controlo do norte do Afeganistão, com uma ofensiva de grande envergadura que as forças armadas afegãs parecem incapazes de travar.

Com poucas horas de intervalo, os insurgentes conseguiram, após violentos combates, apoderar-se de Kunduz, que cercavam há semanas. Depois conquistaram Sar-e-Pul e mais tarde Taloqan, as capitais provinciais situadas a sul e a leste de Kunduz.