Reino Unido regista 71 mortes e mais 26 mil infetados nas últimas 24 horas

O Reino Unido registou 71 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas e um total de 26.144 novos casos, segundo o site oficial das autoridades de saúde britânicas com a atualização da situação pandémica.

De acordo com os dados mais recentes sobre a pandemia no país, nos últimos sete dias houve 192.251 pessoas com teste positivo à Covid-19, sinalizando uma diminuição de 33% no número de casos, comparando com os sete dias anteriores.

Relativamente ao número de mortos, nos últimos sete dias registou-se um total de 488 mortes, revelando um aumento de 9,2% comparando com a semana anterior.

As autoridades de saúde reportaram 5.916 doentes internados em hospitais na quinta-feira e 869 deles estavam dependentes de ventilação.

Entre 20 e 26 de julho, 6.341 pessoas foram hospitalizadas com a doença, num aumento de 18,9% comparando com os sete dias anteriores, indica ainda o site.

Na sexta-feira, o Reino Unido tinha 38,1 milhões de pessoas com a vacinação completa e 46,8 milhões com a primeira dose.

A 19 deste mês, Inglaterra levantou a maioria das restrições à pandemia, incluindo as regras de uso obrigatório de máscaras, apesar de várias semanas de infeções crescentes causadas pela variante Delta.

No entanto, as autoridades alertaram que o impacto do fim das restrições ainda não foi sentido nos números.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.202.179 mortos em todo o mundo, entre mais de 196,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.