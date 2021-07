Covid-19. França volta a superar as 1.000 camas ocupadas em cuidados intensivos

Veja também:

O aumento do número de novos casos de Covid-19 está a ter impacto nos hospitais, havendo agora novamente mais de 1.000 pessoas nas unidades de cuidados intensivos em França, segundo as autoridades sanitárias francesas.

Há atualmente 7.236 pessoas internadas nos hospitais franceses, mais 28 do que na véspera, com 1.015 pacientes internados nos cuidados intensivos, mais 23 pessoas do que na quarta-feira.

A França continua a reconfinar regiões ultramarinas, com a ilha da Reunião a voltar a um confinamento parcial no fim de semana.

A Martinica anunciou na quarta-feira o regresso ao confinamento e o estado de urgência foi decretado na Guadalupe, Saint-Martin e Saint-Barthélemy.

Nas últimas 24 horas foram detetados 25.190 novos casos e morreram 27 pessoas devido ao vírus.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.190.383 mortos em todo o mundo, entre mais de 195,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.