Inundações na Bélgica já provocaram 41 mortos

Sobe para 41 o número de mortos provocados pelas inundações na Bélgica. A informação é avançada pelo chefe do governo de Valónia, a região francófona no Sul do país que sofreu maiores estragos.

Segundo Elio Di Rupo, há ainda duas pessoas desaparecidas, além de estradas, casas e linhas de ferro destruídas e danos na rede elétrica.

Das 262 comunas de Valónia, 202 vão ser admitidas no Fundo de Calamidades criado pelo governo.

O último relatório apontava para a morte de 37 pessoas na sequência das chuvas torrenciais que atingiram o país em meados de julho e que levaram ao transbordo de vários rios.