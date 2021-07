Estados Unidos e Rússia em diálogo discreto em Genebra para estabilizar relações

A segunda imagem mostra os dois diplomatas de máscara, de frente um para o outro.

Na véspera, as duas partes acalmaram as expectativas em torno da reunião.

“Através deste diálogo, procuramos lançar as bases para futuras medidas de controlo de armas e de redução de riscos”, explicou o Departamento de Estado ao anunciar o encontro.

Na terça-feira, Riabkov disse que a reunião deve servir para “lançar o processo e analisar em profundidade as diferenças, procurar áreas de trabalho comuns e ver onde há perspetivas” de progresso.

“Eu não colocaria a fasquia das expetativas demasiado alta”, advertiu, no entanto, Riabkov, que também liderou as negociações sobre a renovação do tratado de desarmamento nuclear, New START, com a administração do ex-Presidente Donald Trump.

Nessa altura, os dois países não conseguiram chegar a um acordo sobre o tratado, o único que permanece em vigor entre as duas grandes potências nucleares, já que o governo de Trump também queria trazer para a mesa de negociações a China, que recusou categoricamente.

De acordo com o Instituto Internacional de Estudos para a Paz (SIPRI, na sigla em inglês), a China terá mais de 350 ogivas nucleares, um número superior ao da França ou do Reino Unido, mas bem abaixo dos 5.550 ainda ativos nos Estados Unidos e mais de 6.257 da Rússia.

Com a chegada de Biden à Casa Branca, em janeiro passado, o New START foi prolongado por cinco anos, até 2026, mas há ainda diversos pontos de divergências que deverão ser abordados no encontro desta quarta-feira em Genebra.