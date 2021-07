CPLP. Cimeira aprova 13 países e organizações como observadores associados

Quanto a organizações, foram aprovadas as candidaturas da Conferência Ibero-Americana, do G7+, e da Organização Europeia de Direito Público (OEDP/EPLO).

De acordo com uma resolução aprovada na cimeira, foi atribuída a categoria de observador associado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) aos seguintes países: Canadá, Qatar, Estados Unidos da América, Irlanda, Espanha, Índia, Costa do Marfim, Peru, República Helénica, Roménia.

A organização justifica esta atribuição ao "compromisso assumido pelas entidades candidatas com a partilha dos princípios e objetivos da CPLP, bem como o interesse demonstrado no estabelecimento de uma parceria no âmbito da concertação político diplomática, nos diversos domínios de cooperação e na promoção e difusão da língua portuguesa".

Com estes 13 novos observadores associados, a somar aos 19 que já existiam antes desta cimeira, a CPLP ficará com um total de mais de 30 países e organizações nesta categoria.

De fora ficou a anunciada candidatura do Paraguai, que segundo fonte diplomática da CPLP não terá concluído o processo a tempo. .

Em 2005, no Conselho de Ministros da CPLP reunido em Luanda, foram estabelecidas as categorias de Observador Associado e de Observador Consultivo da organização.

De acordo com o regulamento, os Estados que pretendam adquirir a categoria de Observador Associado terão de partilhar os respetivos princípios orientadores, designadamente no que se refere à promoção das práticas democráticas, à boa governação e ao respeito dos direitos humanos, e prosseguir, através dos seus programas de Governo, objetivos idênticos aos da organização, mesmo que, à partida, não reúnam as condições necessárias para serem membros de pleno direito da CPLP.

Essas candidaturas devem ser apresentadas ao Secretariado Executivo que, após apreciação pelo Comité de Concertação Permanente, as encaminhará para o Conselho de Ministros, o qual recomendará a decisão final a ser tomada pela Cimeira de Chefes de Estado e de Governo.