Bairro de portugueses atacado no sul de Joanesburgo

“É uma área com um número significativo de portugueses. Há apenas a registar uma tentativa de assalto à residência de uma portuguesa que foi abortada com a chegada da polícia, mas a pessoa encontra-se bem”, referiu José Luís da Silva.

Estima-se que vivam cerca de 450.000 portugueses e lusodescendentes na África do Sul, dos quais pelo menos 200 mil em Joanesburgo e Gauteng, e 20.000 no KwaZulu-Natal – as regiões do país mais afetadas, mas segundo os conselheiros da diáspora madeirense no país não há cidadãos nacionais entre as vítimas.

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, afirmou na noite de sexta-feira que aqueles que orquestraram as ações de violência no país, nos últimos oito dias, procuraram instigar uma “insurreição popular”, depois da detenção do ex-Presidente Jacob Zuma, por desrespeito ao Tribunal Constitucional.

Segundo o governo, a polícia está a investigar 12 pessoas suspeitas de estarem por trás da onda de violência, tendo um deles já sido preso e “a vigilância reforçada para os outros 11”.

A fundação do ex-presidente sul-africano, Thabo Mbeki, disse, em comunicado divulgado este sábado na imprensa local, que a África do Sul está "a colher os frutos amargos de uma insurgência contra-revolucionária que há muito tempo germina nas entranhas da captura do Estado”.

Mbeki, de 79 anos, segundo presidente da África do Sul pós-apartheid, foi obrigado a renunciar ao cargo pelo partido no poder, o Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês) - meses antes de terminar o segundo mandato em 2008 -, por “interferência” no Ministério Público, incluindo no julgamento de Jacob Zuma por corrupção.