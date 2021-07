Jornalista holandês morre depois de ser baleado cinco vezes

O conceituado jornalista de investigação holandês Peter R de Vries morreu esta quinta-feira, depois de ter sido baleado cinco vezes há nove dias em Amesterdão.

O jornalista de 64 anos, conhecido por investigar a máfia e negócios de narcotraficantes, foi baleado pouco depois de sair de um estúdio de televisão. As autoridades detiveram dois suspeitos.

Num comunicado citado pela BBC, os familiares disseram que de Vries "lutou até ao fim, mas não foi capaz de vencer esta batalha."

"Peter viveu de acordo com as suas convicções: de joelhos não há maneira de se ser livre. Estamos incrivelmente orgulhosos dele e, ao mesmo tempo, inconsoláveis", disse a família, no comunicado publicado pela emissora holandesa RTL, onde trabalhava.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, reagiu à morte do jornalista, afirmando no Twitter que "devemos a Peter R de Vries que a justiça seja levada a cabo".