"Um erro". Bush critica retirada das tropas da NATO do Afeganistão

O antigo Presidente dos Estados Unidos George W. Bush, considera “um erro” a retirada das forças da NATO do Afeganistão.

Em declarações ao jornal alemão Deutsche Welle, o antigo Presidente norte-americano, que iniciou as guerras no Afeganistão e o Iraque, na sequência dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, mostrou-se preocupado com a situação das mulheres e raparigas afegãs que, segundo diz, “sofrerão danos indescritíveis. É um erro”, advertiu.

“Serão deixadas para trás para serem massacradas por pessoas muito brutais e isso parte-me o coração”, lamentou o ex-Presidente republicano, numa entrevista concedida por ocasião da visita de Angela Merkel a Washington.

Bush também disse pensar que a chanceler alemã “sente o mesmo”. O ex-Presidente prestou homenagem à “classe e dignidade” de Merkel, que deixará o cargo no outono, após 16 anos como líder do Executivo alemão.

Na quinta-feira, a governante irá encontrar-se com o Presidente democrata, Joe Biden, na Casa Branca.