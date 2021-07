Vacinados residentes no Reino Unido já não têm de cumprir quarentena no regresso a casa

As pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19 que viajem para o Reino Unido já não terão de cumprir quarentena. Por totalmente vacinados entende-se que tenham recebido a dose final do esquema de vacinação há mais de 14 dias.

As novas regras mantém, no entanto, a necessidade de os viajantes terem de apresentar um teste com resultado negativo 72 horas antes do regresso e realizar um teste PCR nas primeiras 48 horas após a chegada. Os menores de 18 anos também terão de fazer este teste PCR ao segundo dia de regresso.

O governante revelou ainda que, no mesmo dia 19 de julho, serão levantadas as recomendações de não viajar para os países da lista âmbar. No entanto, Shapps lembrou que os países nesta lista ainda podem vir a ser colocados na lista vermelha e que, nesse caso, a necessidade de quarentena manter-se-á.