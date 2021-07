Líderes europeus elogiam Portugal e uma presidência "incrivelmente bem-sucedida"

O primeiro-ministro, António Costa, preside esta segunda-feira a uma cerimónia de balanço da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, com o ministro dos Negócios Estrangeiros e a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou esta segunda-feira a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), durante o primeiro semestre deste ano, como “incrivelmente bem-sucedida”, apesar das dificuldades relacionadas com a pandemia.

Já desde a passada quinta-feira está em vigor na UE o certificado digital covid-19 comprovativo de testagem, recuperação ou vacinação, criado para facilitar a circulação no espaço comunitário, e cuja colaboração de Portugal para a sua implementação foi também destacada pela líder do executivo comunitário.

E exemplificou: “Lembro-me muito bem de ter dito que temos de começar juntos no dia 27 de dezembro. E fizemo-lo e passámos por todas as dificuldades juntos e é aqui que vê se existe ou não uma equipa quando se passa pelas dificuldades”.

“Normalmente, se olharmos para as outras decisões de recursos próprios que são ratificadas, isso leva em média cerca de dois anos, pelo que vocês o fizeram em cinco meses. Obrigada”, concluiu Ursula von der Leyen.

Portugal foi "navegador" pelas "tormentas e dificuldades"

As mensagens vídeo de balanço da presidência também chegaram dos presidentes do Parlamento Europeu, David Sassoli, do Conselho Europeu, Charles Michel.

O presidente do Conselho Europeu felicitou Portugal pela presidência da União Europeia no primeiro semestre do ano, considerando que fez jus à fama dos seus navegadores, ao conseguir que a Europa mantivesse o seu rumo apesar das tormentas.

“A UE tem enfrentado turbulências, tal como o resto do mundo, com esta crise do covid-19 que nos atingiu, mas a presidência portuguesa, a vossa liderança, permitiu-nos lançar as bases para a recuperação económica, graças às medidas ligadas ao orçamento europeu e ao fundo de recuperação europeu”, disse o presidente do Conselho Europeu na mensagem gravada e exibida na sessão de balanço.

“Além disso, a presidência portuguesa deu um passo fundamental e especialmente bem-sucedido: a cimeira do Porto”, destaca, considerando que esta “foi uma ocasião para a UE mostrar que avança nas duas vertentes, do desenvolvimento económico e da coesão social”, e manifestando-se convicto de que “este momento de encontro dos dirigentes políticos, económicos e sociais lança um sinal muito forte e muito otimista para o futuro da UE”.