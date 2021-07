Kate Middleton em isolamento profilático

Kate Middleton entrou em isolamento profilático depois de saber que esteve em contacto, na semana passada, com alguém que testou positivo ao novo coronavírus, anuncia o Palácio de Kensington nesta segunda-feira.

“Na semana passada, a duquesa de Cambridge entrou em contato com alguém que posteriormente testou positivo para Covid-19. Sua Alteza Real não tem sintomas, mas decidiu seguir as diretrizes do Governo e isolar-se em casa”, indica o comunicado.

A duquesa de Cambridge deveria participar com o marido, príncipe William, na comemoração do 73.º aniversário do Serviço Nacional de Saúde britânico, em dois eventos, mas não irá comparecer.

Um dos eventos era na Catedral de São Paulo e o outro no Palácio de Buckingham, onde está previsto um “Chá Grande”.

A última aparição pública de Kate foi em Wimbledon, na sexta-feira. Tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em maio.