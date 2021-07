OMS. Variante Delta em 98 países e pandemia em "período muito perigoso"

Veja também:

A variante Delta, predominante em Portugal, já está presente em 98 países, anunciou esta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS), com o alerta de que se está perante um “período muito perigoso da pandemia” da Covid-19 a nível global.

“A Delta foi detetada pelo menos em 98 países e está a disseminar-se rapidamente em países com baixa e com alta cobertura de vacinas”, salientou o diretor-geral da OMS, em conferência de imprensa virtual a partir de Genebra.

Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, o mundo está atualmente a enfrentar um “período muito perigoso da pandemia”, com “cenas terríveis de hospitais sobrelotados” em países com baixa cobertura de vacinação. E com a variante Delta, detetada inicialmente na Índia, a “continuar a mutar”, o que requer uma avaliação constante com ajustes na resposta de saúde pública.

O responsável da OMS adiantou ainda que solicitou aos líderes mundiais que trabalhem em conjunto, no sentido de garantir que, em julho de 2022, 70% da população mundial esteja vacinada contra o novo coronavírus.

“Essa é melhor maneira de controlar a pandemia, de salvar vidas e de levar à recuperação económica global, evitando que as variantes conseguiam se disseminar”, defendeu Tedros Adhanom Ghebreyesus.