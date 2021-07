Covid-19. Variante Delta responsável por explosão de casos no Reino Unido

Veja também:

O Reino Unido registou 27 mortes de Covid-19 nas últimas 24 horas e 27.215 novos casos, número agravado pela variante Delta, de acordo com os dados oficiais atualizados esta sexta-feira.

O número de infeções com a variante Delta aumentou 46% desde a semana passada para um total de 161.981, sendo responsável por aproximadamente 95% dos casos sequenciados em todo o Reino Unido.

Mesmo assim, a autoridades de Saúde britânicas estão confiantes de que a vacinação está a romper a cadeia de transmissão.

"Embora os casos estejam a aumentar, não estamos a ver um aumento proporcional no número de pessoas que estão a ser admitidas no hospital. Os dados sugerem que isso é uma prova do sucesso do programa de vacinação até ao momento e demonstra claramente a importância de receber as duas doses da vacina”, disse a diretora executiva da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, Jenny Harries.

Na quinta-feira o Reino Unido tinha notificado 22 mortes e 27.989 casos.

Nos últimos sete dias, entre 26 de junho e 02 de julho, a média diária foi de 18 mortes e 22.525 casos, o que corresponde a uma subida de 11,8% no número de mortes e de 74,2% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

A média diária de pessoas hospitalizadas foi de 261 entre 22 e 28 de junho, um aumento de 16,5% face aos sete dias anteriores.

Na quarta-feira estavam hospitalizados 1.795 pacientes, dos quais 287 com auxílio de ventilador.

Desde o início da pandemia, foram notificados 128.189 óbitos de Covid-19 num total de 4.855.169 infeções confirmadas no Reino Unido.

Desde dezembro foram inoculadas 45.013.503 pessoas, o que corresponde a 85,5% da população adulta, e 33.241.265 milhões de pessoas, ou 63,1% da população adulta, já receberam também a segunda dose.