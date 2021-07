Príncipes William e Harry inauguram estátua em homenagem à Princesa Diana

Os príncipes William e Harry inauguraram, esta quinta-feira, uma estátua em homenagem à princesa Diana. A mãe dos dois membros da família real faria, nesta data, 60 anos, se ainda fosse viva.

A estátua foi revelada no Palácio de Kensington, em Londres. A cerimónia teve uma lotação reduzida, devido a restrições sanitárias provocadas pela Covid-19.

O monumento em homenagem à princesa Diana foi encomendado, em 2017, 20 anos depois da sua morte, pelos dois filhos.

Numa declaração conjunta, os príncipes revelaram o desejo que a estátua “seja vista como um símbolo da vida e do legado” da sua mãe.

“No que seria o dia do seu 60.º aniversário, lembramos o amor, a força, o caráter – qualidades que a tornaram uma força do Bem, por todo o mundo, mudando para melhor muitas vidas”, lê-se no comunicado dos irmãos.