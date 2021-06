Estados Unidos lançam ataques aéreos contra milícias pró-iranianas

Os Estados Unidos atacaram, no domingo, as milícias iranianas na fronteira entre o Iraque e a Síria, em resposta ao aumento dos ataques com 'drones' contra interesses norte-americanos no Iraque.

“Sob a direção do Presidente norte-americano, Joe Biden, as forças militares norte-americanas realizaram ataques aéreos defensivos de precisão contra instalações utilizadas pelas milícias apoiadas pelo Irão, na região fronteiriça entre o Iraque e a Síria", disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, numa declaração.

Os ataques visaram centros operacionais e depósitos de armas em dois locais na Síria e num local no Iraque, indicou o Pentágono.

Pelo menos cinco combatentes de milícias apoiadas pelo Irão foram mortos e vários ficaram feridos nos ataques, disse a organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), com sede em Londres.

A agência de notícias oficial síria Sana disse que uma criança foi morta e, pelo menos, três pessoas ficaram feridas.