D. José Cordeiro. Viagem do Papa à Hungria vai marcar uma viragem na história da Igreja do país

Nesta entrevista a partir da Hungria, D. José Cordeiro sublinha a importância da Eucaristia para a Igreja ao lembrar que sem ela “não há Igreja e sem Igreja também não há Eucaristia”. O bispo refere, por outro lado, que “este congresso eucarístico pretende ser esse sinal de fé, de esperança e de caridade, mas sobretudo de unidade e de paz”. E neste dia em que o Papa Francisco encerra o quinquagésimo segundo Congresso Eucarístico Internacional, o líder da delegação portuguesa não esquece a pandemia “e o tempo duro que vivemos” e revela que no encontro “há gestos concretos e também com outras Igrejas e outros países, nomeadamente Mianmar e também ao Iraque”. “Foram dois casos em que a presença e o testemunho concreto e efetivo e afetivo deste congresso já chegou”, sublinha.

As origens dos congressos eucarísticos remontam a 1881 quando se realizou o primeiro em Lille (França) no contexto de uma cultura religiosa centrada na valorização da Eucaristia. O que justifica a continuidade deste projeto, da realização de congressos eucarísticos nesta segunda década do século XXI?

Continuam a ter atualidade na Igreja porque são uma das grandes manifestações públicas da fé da Igreja que sublinham e valorizam o papel da Eucaristia na vida dos cristãos e na prática eclesial.

Em todo o caso, a realização destes congressos eucarísticos acontece onde a valorização da Eucaristia é capaz de ser bem diferente daquele em que surgiram estes congressos?

Sim, há uma necessidade ou existiu ao longo da história, e sobretudo da história recente da Igreja, desta valorização pública da celebração, da adoração e da consciencialização maior deste sacramento dos sacramentos. A perspetiva da organização destes congressos é que eles percorram todos os continentes e as conferências episcopais que se propõem ao Pontifício Comité para os Congressos Eucarísticos Internacionais depois funcionam, um pouco, ao jeito da Jornada Mundial da Juventude. Neste caso, é de quatro em quatro anos e tem sido muito significativo sobretudo no lugar onde eles se realizam e também a universalidade da Igreja que neles se manifesta.

Neste tempo de pandemia tornou-se mais difícil, até porque este já era para se ter realizado no ano passado, em setembro de 2020, está a ser realizado agora. Na Hungria não existem as limitações sanitárias que ainda temos em Portugal, mas, mesmo assim, as representações internacionais são muito diminutas. A delegação de Portugal tem 26 pessoas e é uma das mais visíveis, a maioria dos participantes são da Hungria e são dos países mais em torno da Hungria.

Falou um pouco da perceção que poderão ter os não-crentes da Eucaristia, faltará à Igreja ser mais pedagógica para evitar polémicas artificiais como aquela que assistimos há pouca semanas a propósito de um texto de São Paulo?

Claro que sim, há muita formação a fazer, aliás, é esse o caminho, a conversão pessoal, pastoral, missionária, mas exige uma formação permanente porque se não há formação permanente haverá frustração permanente. E haverá problemas permanentes porque é o fruto da ignorância religiosa e litúrgica ou pela falta de consciencialização e de profundidade, não ficar na superficialidade. E a Eucaristia, naquilo que é a compreensão e a vida da Igreja Católica, é como que o seu tesouro e também o melhor que pode oferecer a quem anda distante ou anda à procura porque a celebração é o essencial, mas a adoração, a preparação, a formação bíblica, litúrgica, pastoral e espiritual é extremamente necessária para que toda a vida seja eucarística ou, até, eucaristizada no sentido de passarmos para a vida o que celebramos na fé. E isso exige uma formação de todos os ministros a começar por aqueles que têm maior responsabilidade, aqueles que presidem à celebração, os bispos, os presbíteros, e todos os ministérios presentes na liturgia. A liturgia fala muito mais pelos ritos e orações do que propriamente pelas palavras proferidas, ela antes de ser uma compreensão de qualquer conceito é sobretudo uma ação, é a ação de Cristo na Igreja e no mundo.

É possível ensinar o que é a Eucaristia, o valor da Eucaristia, ou há aqui uma experiência, nomeadamente uma experiência de fé que é necessário fazer?

A Igreja é de si mesma servidora deste mistério. Ela tem que se colocar nesse caminho de quem educa, de quem celebra, de quem festeja e, por isso, iniciar a este mistério celebrando o próprio mistério, mas com alma e também com arte. É por contágio que acontece essa relação com a Eucaristia que é muito mais do que um mero ato celebrativo ou um culto divino, ou um culto religioso: É sobretudo encontro com Cristo em cada Eucaristia se repete por Cristo, com Cristo e em Cristo.

A missa é o que passa dentro dos templos ou é uma pessoa, Jesus Cristo, vivo, que se apresenta nos dias de hoje com todas consequências sociais?

Ainda há, às vezes, muita dúvida no uso das palavras “missa” e “eucaristia”. Por missa entende-se a parte ritual, por eucaristia a parte da adoração, do sacrário. Mas a Missa exige a missão, a missa tem que levar sempre à missão, ela por si mesma já é um ato social que não pode ficar circunscrita ao ato cultural, mas tem que levar a uma vida em coerência com aquilo que celebramos, com aquilo que acreditamos, com aquilo que adoramos.

Para sermos o corpo de Cristo, como dizia Santo Agostinho, quando vamos comungar e dizemos “ámen”, não é apenas fazermos uma profissão de fé na presença real, no sacrifício, na memória, no banquete que se celebra, mas é, sobretudo, o estarmos dispostos a ser membros ativos, conscientes e com fruto na comunidade deste mesmo corpo que é Cristo e a Eucaristia é a visibilização desse único corpo de Cristo.

O congresso eucarístico, nomeadamente este que está a decorrer em Budapeste, tem alguma dimensão social, algum gesto que remeta para a missão?

Na preparação já teve muitos gestos e, concretamente, aqui em Budapeste tem gestos muito significativos na atenção aos mais pobres, aos mais desfavorecidos, em algumas obras sociais e os vários testemunhos que têm acontecido. Para nós, e para todas as delegações internacionais, temos tido oportunidade de conversarmos, têm sido muito gratificantes e superado as expectativas na qualidade da organização, da celebração e, sobretudo, desse impacto social na comunidade e nas instituições do Estado, nas instituições sociais e nas obras sociais em que a Igreja participa.

Na relação do Estado/Igreja, e sobretudo no que concerne à educação, à saúde, à atenção aos mais pobres, este congresso eucarístico pretende ser esse sinal de fé, de esperança e de caridade, mas sobretudo de unidade e de paz. É ir ao encontro das necessidades materiais, mas também das necessidades espirituais e sobretudo neste tempo duro que vivemos da pandemia. Há gestos concretos e também com outras Igrejas e outros países, nomeadamente Mianmar e também ao Iraque. Foram dois casos em que a presença e o testemunho concreto e efetivo e afetivo deste congresso já chegou.