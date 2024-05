BCE está pronto para começar a cortar taxas de juros, diz economista-chefe

O Banco Central Europeu está pronto para cortar as taxas de juros no próximo mês, mas a política deve continuar a ser restritiva este ano, já que o crescimento salarial não se normalizará até 2026, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, ao Financial Times.

O BCE prometeu um corte nas taxas para 6 de junho, altura em que acontecerá a próxima reunião de política monetária, em Frankfurt, presidida por Christine Lagarde.

“Salvo grandes surpresas, neste momento, há o suficiente no que vemos para remover o nível superior de restrição, que é de 4%”, disse Lane ao FT numa entrevista publicada esta segunda-feira.

Lane diz que "lidar com a guerra e o problema energético tem custado caro à Europa", mas “a melhor forma de enquadrar o debate este ano, é que ainda precisamos de ser restritivos durante todo o ano”, acrescenta.

No entanto, "dentro da zona de restrição, podemos descer um pouco".

Embora Lane não tenha feito nenhum comentário explícito sobre a reunião política de julho, alguns decisores políticos, incluindo a colega do conselho, Isabel Schnabel, já disseram que um segundo passo não deverá acontecer tão cedo.

"De acordo com as previsões de base, no próximo ano, quando esperamos que os salários tenham desacelerado visivelmente, quando alguns dos efeitos de base das medidas orçamentais que estão a aumentar a inflação este ano tiverem desaparecido, então haverá uma discussão sobre a normalização", afirma.

“Precisamos ver mais progresso (na inflação) antes de passarmos da manutenção da fase restritiva para pensar na normalização”, acrescentou Lane.



Lane disse ainda que os legisladores do BCE precisam de manter as taxas em território restritivo este ano para garantir que a inflação continue a diminuir, não ficando presa acima da meta do banco, o que "seria muito problemático e provavelmente muito doloroso de eliminar".

Um importante indicador salarial acelerou na semana passada, mas Lane disse que o número era bem esperado e que uma desaceleração já estava em andamento.

“A desaceleração não significa necessariamente um retorno imediato ao estado estacionário”, disse Lane. "Este ano, o ajuste é claramente bastante gradual."