"Agora, quem paga?". Economista avisa que fim das portagens tem de ser compensado

O economista João Duque avisa que o fim das portagens nas ex-SCUT tem de ser compensado de forma orçamental de outra forma.

"Agora, quem paga?", aponta, à Renascença. O especialista refere que a resposta à pergunta "não será fácil de obter", porque "ninguém quer ter o ónus de cortar nada".

O professor catedrático do ISEG explica que para compensar "ou vamos aumentar os impostos ou cortar benefícios a alguém". "Mais 300 milhões acolá, para coisas que não estavam orçamentadas, mais descida de impostos, mais atualização do subsídio de risco para GNR e PSP... Quer dizer, há limites e as coisas não estão a correr tão bem como no ano passado", avisa.