Desemprego cai em termos homólogos e em cadeia para 6,5% em março

A taxa de desemprego foi de 6,5% em março, menos 0,3 pontos percentuais em termos homólogos e 0,1 pontos percentuais abaixo de fevereiro, segundo a estimativa provisória avançada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A taxa de desemprego situou-se em 6,5%, valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao do mês anterior, igual ao de três meses antes e inferior em 0,3 pontos percentuais ao do mesmo mês de 2023", refere o INE nas "Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego" de março.

Naquele mês registaram-se 346.500 desempregados, menos 1,6% face a fevereiro e 3,9% abaixo de março de 2023, mantendo-se o valor por comparação com dezembro do ano passado.

A taxa de desemprego jovem, que abrange pessoas com idade entre os 16 e os 24 anos, com valores ajustados de sazonalidade, terá sido de 22,3% em março deste ano, contra 19,5% no mesmo mês de 2023 e 22,4% no mês anterior.

A estimativa do INE aponta ainda que a população empregada aumentou 2,0% face a março de 2023 e 0,2% em cadeia (relativamente a fevereiro de 2024), para 5.013,9 mil pessoas.

Já a população inativa terá sido de 2.438,7 mil, mais 1,3% do que um ano antes, mas 0,1% abaixo de fevereiro.

A taxa de subutilização do trabalho, que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego, mas não disponíveis e os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego, fixou-se em 11,4%, valor idêntico ao de fevereiro de 2024 e inferior ao de março de 2023 (0,6 pontos percentuais).

O INE publicou ainda as estatísticas definitivas relativas a fevereiro de 2024, tendo revisto em baixa a taxa estimada, que era de 6,7%, para 6,6%.

Assim, a taxa de desemprego em fevereiro foi superior em 0,1 pontos percentuais à do mês anterior e à de três meses antes, mas inferior em 0,3 pontos percentuais à de um ano antes.