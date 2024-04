Alerta da Deco. Casa financiada a 100% é "medida discriminatória" e não ajuda jovens com baixos rendimentos

A Associação de Defesa do Consumidor (Deco) considera "discriminatória” a medida que prevê o financiamento bancário de 100% na compra da primeira casa para jovens até 35 anos - uma das medidas com que o novo Governo pretende contrariar a crise no setor da habitação.

“É uma medida que deixa de fora todas as outras pessoas que têm mais de 35 anos e que estão a comprar pela primeira vez”, assinala na Renascença a coordenadora do gabinete de proteção financeira da Deco.

Por outro lado, Natália Nunes diz ter reservas quanto à forma como a medida pode ajudar os jovens, sobretudo os de mais baixos rendimentos.

Esta responsável da Deco admite que, “apesar de positiva”, esta medida lembra que “os jovens que necessitam de ajuda no início para comprarem a casa, depois não têm capacidade para suportar as prestações que resultam do crédito à habitação”.

Noutro plano, Natália Nunes diz não estar surpreendida com a reduzida adesão das famílias ao mecanismo instituído pelo anterior Governo para a estabilização dos encargos com o crédito à habitação.