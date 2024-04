Proveitos no alojamento turístico sobem 11% até fevereiro

Os proveitos totais do setor do alojamento turístico cresceram 11,2% até fevereiro. Já os relativos a aposento aumentaram 10,8% em termos homólogos, atingindo 506,7 milhões de euros e 367,5 milhões de euros, respetivamente.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), no período acumulado de janeiro a fevereiro, as dormidas atingiram 7,7 milhões, mais 3,3% do que no período homologo (+0,3% nos residentes e +4,9% nos não residentes).

O instituto estatístico ressalva que estes resultados “foram influenciados […] pelo facto de 2024 se tratar de um ano bissexto e, como tal, o mês de fevereiro deste ano ter 29 dias, mais um que em 2023”.