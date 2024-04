Combustíveis descem esta segunda-feira

A semana arranca com mais uma mexida nos preços dos combustíveis e as notícias são boas para quem precisar de abastecer o automóvel.

O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer dois cêntimos, enquanto a gasolina deverá ficar mais barata meio cêntimo.

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,624 euros por litro enquanto o da gasolina simples 95 deverá ficar pelos 1,805 euros por litro.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo, para mitigar o aumento dos preços.

Apesar destas previsões, convém confirmar sempre o preço nas bombas uma vez os preços dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

De acordo com os dados disponibilizados pela Direção Geral de Energia e Geologia, o preço médio do litro de gasolina em Portugal custava na passada quinta-feira (11 de abril) 1,812 euros enquanto o do gasóleo valia 1,649 euros.