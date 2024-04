Falta de iniciativa, financiamento e infraestruturas impedem transição para as renováveis

No último ano, a capacidade da energia renovável atingiu um novo recorde, com um aumento de mais 473 gigawatt. No entanto, é menos de metade dos “1.000 GW necessários anualmente para cumprir os compromissos climáticos globais e de desenvolvimento sustentável”.

Segundo este trabalho, o “Renewables 2024 Global Status Report”, a conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas realizada no ano passado ( COP28 ), deu um contributo histórico para as renováveis, ao decidir triplicar a capacidade do setor até 2030.

A produção de energia renovável continua a aumentar, mas ainda não é suficiente para dar resposta às necessidades energéticas. A transição energética do fóssil para as renováveis está a ser atrasada, alerta o maior relatório internacional do setor.

Segundo a diretora executiva da REN21, Rana Adib, “o mundo está a queimar mais combustíveis fósseis do que nunca, as emissões globais relacionadas com a energia estão a aumentar e a procura cada vez maior de energia não está a ser totalmente satisfeita pelas energias renováveis. Isto está a agravar a crise climática e a inviabilizar a transição energética. Estamos a perder a oportunidade de construir sociedades resilientes e inclusivas, aproveitando plenamente as oportunidades económicas que as energias renováveis proporcionam”.

Entre 2012 e 2022, a utilização de energias renováveis aumentou 58%, mas a procura global de energia também aumentou 16%. “O carvão, o petróleo e o gás fóssil responderam à maior parte do aumento da procura, representando cerca de 65% do crescimento do consumo de energia”.

Há mais dinheiro a ser investido no setor, a nível global registou-se um aumento de 8,1% em 2023, no financiamento de energias renováveis, para cerca de 580 mil milhões de euros. No entanto, para cumprir as metas da COP 28 e do Acordo de Paris de 2015, é necessário um investimento anual de 1.200 - 1.250 mil milhões de euros.