​Alunos de hotelaria e turismo aliciados para estágios no estrangeiro

Carlos Brandão revela que na calha está um “protocolo com o Dubai, que oferece estadia paga, viagem de avião e apoio à permanência no país”.

Alunos portugueses na área do turismo estão a ser aliciados para fazerem estágio no estrangeiro, nomeadamente no Dubai.

“Irão muito provavelmente açambarcar grande parte daqueles que estão dispostos a sair. Ir com viagens pagas para estes países é um grande atrativo e é o sinal de que o mercado tem uma grande necessidade, e está disposto a dar estas condições.”

A possibilidade de viajar até ao Dubai já está a despertar interesse junto dos alunos e, nesta altura, já há mais de 50 que se inscreveram na sessão de esclarecimento do próximo dia 6 de abril. O hotel em causa, no Dubai, tem vaga para uma centena de alunos de hotelaria realizarem estágio.

O presidente da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril diz que muitos destes estágios acabam por resultar num emprego com futuro.

“Cada vez mais as empresas veem no estagiário não apenas uma solução para o seu problema do pico do Verão, onde há mais procura, mas também começam a perceber que precisam deles também para continuar, porque cada vez mais as épocas baixas são menos acentuadas”, salienta Carlos Brandão.

No ano passado, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril teve um número recorde de cerca de uma centena de alunos a fazer estágio no estrangeiro.