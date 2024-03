Famílias tiraram mais de 1,2 mil milhões de euros dos PPR em 2023

As famílias tiraram mais de 1,2 mil milhões de euros dos planos de poupança-reforma (PPR), em 2023.

De acordo com o Jornal de Negócios, que cita dados Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), o montante fica 51% acima do registado no ano anterior.

Uma subida que pode explicar-se pelo regime excecional, com vista a esbater o impacto da subida da inflação, que permite usar as poupanças para pagar a prestação da casa ou amortizar o crédito à habitação.

A medida foi prorrogada até final de 2024, mas a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já esclareceu que só as entregas feitas até junho do ano passado podem ser usadas sem penalizações.

Segundo o jornal, os resgates efetuados foram mais expressivos entre os produtos clássicos – os seguros PPR não ligados, tradicionalmente mais conservadores e com capital garantido. Daqui saíram quase 982,7 milhões de euros. Já dos seguros PPR ligados, foram tirados 232,3 milhões de euros.