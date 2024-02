Inflação desceu para 2,1% em fevereiro

A inflação recuou para 2,1% em fevereiro, depois da subida no início.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, conhecidos esta quinta-feira, a taxa continua, contudo, superior à que foi registada no final de 2023, de 1,4%.

Ao todo, foi uma descida de 0,2 pontos percentuais face a janeiro.

Este valor é superior à marca dos 2% que permitiria começar a baixar os juros, segundo os bancos centrais.

Já a taxa de inflação subjacente também abrandou, atingindo os 2,2%. Em janeiro, esta taxa tinha ficado pelos 2,4%.

Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 4,3% (0,2% no mês anterior), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá diminuído para 0,8% (3,1% em janeiro), "parcialmente em consequência do efeito de base associado ao aumento de preços registado em fevereiro de 2023 (variação mensal de 1,4%)".

Comparativamente com o mês anterior, a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido de 0,1% (nula em janeiro e 0,3% em fevereiro de 2023)