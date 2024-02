Contribuintes têm até ao final do dia para validar faturas relevantes para o IRS de 2023

Os contribuintes têm até ao final do dia desta quarta-feira para validar e confirmar as faturas relevantes para o IRS de 2023, após o Ministério das Finanças ter decidido prolongar o prazo por dois dias.

Este processo deveria ter ficado concluído na segunda-feira, mas foi alargado depois de, ao longo daquele dia, a funcionalidade do e-fatura do Portal das Finanças ter registado constrangimentos e limitações no acesso o que, segundo a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), se deveu ao elevado número de acessos então registado.

Num comunicado em que anuncia o prolongamento do prazo até esta quarta-feira, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, refere que este também se aplica à validação das faturas quando efetuada através da aplicação e-fatura -- que, para o efeito, foi alvo de alterações técnicas.