15 lições para o economista de rua sobreviver a políticos e demagogos

Já alguma vez sentiu que não estão a falar para si? Ficou frustrado por não entender o que ouve, apesar do tema lhe interessar? Mudou de canal ou frequência porque estão a usar palavras que não percebe? Talvez este livro seja para si: “O Economista de Rua – 15 lições de economia para sobreviver a políticos e demagogos” (Actual).

Um dos problemas dos economistas, como de todo o tipo de especialidade, é a tendência para “falarem para o umbigo”. A probabilidade de exclusão de um não entendido aumenta na mesma proporção em que cresce um qualquer grupo de uma qualquer disciplina.

Felizmente, têm aumentado os comunicadores nas diferentes áreas, aqueles que fazem questão de apresentar os problemas em linguagem acessível e deixar o “economês”, por exemplo, no gabinete ou na academia.

Ainda assim, o cidadão tem de se preparar para “combater a demagogia”, que tem tendência a aumentar nas campanhas eleitorais.

“Mais do que grandes especialistas, precisamos de bons economistas de rua, capazes de exigir um mínimo de bom senso de políticos e formadores de opinião”, diz Axel Kaiser, advogado chileno-alemão e professor catedrático.

Este é o contributo de Kaiser na luta contra a iliteracia. O professor e analista político reuniu num pequeno livro, pouco mais de uma centena de páginas, alguns dos principais conceitos da ciência económica, eles próprios apresentados de forma simples.

“Quem troca, lucra”, “quem paga o salário são os consumidores” ou “dinheiro não é riqueza” são alguns exemplos dos 15 capítulos em que se divide o livro ou, como lhes chama o autor, “15 lições de economia”.

Axel Kaiser é um liberal assumido, é cofundador e presidente do “think-thank” (grupo de reflexão) chileno Foundation for Progress (Fundação para o Progresso), um dos mais influentes da América Latina.

Logo no início admite que este trabalho resulta da leitura de alguns dos maiores nomes da economia, como Adam Smith, o pai da economia moderna e um dos mais importantes teóricos do liberalismo, Joseph Schumpeter, o primeiro a defender que os ciclos económicos estavam ligados à inovação, Milton Friedman, Nobel da Economia e um dos principais teóricos do liberalismo económico, a par com Ludwig von Mises e Friedrich Hayek.

Estes são apenas alguns exemplos dos “gigantes da economia” que inspiraram Kaiser a traduzir conceitos complexos “de forma simples e breve, para leitores não especialistas e para o público em geral.”

Mas não haja ilusões, Keynes e Marx também serviram de inspiração ao autor.

Em última análise, Kaiser quer que o cidadão comum pense por si, de forma ponderada e informada. Perceba o peso que tem em cada decisão de compra, em cada serviço que recomenda ou posição que toma. Por outro lado, alerta para o risco da redistribuição de recursos e fixação de rendimentos, “em nome da justiça social e da proteção dos mais fracos”, ameaçarem a inovação e o crescimento.

Esta é uma luta contra “o populismo, a demagogia”, diz Axel Kaiser. “É essencial que os cidadãos sejam bons economistas de rua, pois será o conhecimento nesta área que lhes fornecerá anticorpos mentais – argumentos – para não serem enganados.