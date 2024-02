​Resultados líquidos da Galp aumentam 13,7% para mil milhões de euros em 2023

A Galp obteve resultados líquidos de mil milhões de euros em 2023, mais 13,7% que no ano anterior, impulsionada por um "sólido desempenho" em todas as unidades de negócio, anunciou a empresa esta segunda-feira.



A Galp referiu que o EBITDA (resultado antes de impostos) foi de 3,56 mil milhões de euros, menos 7,6% do que em 2022, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Por categoria, o EBITDA do "Upstream" (exploração e produção de petróleo e gás natural) foi de 2,26 mil milhões de euros no ano passado, uma descida de 26,6%.

A empresa justificou a queda com a redução do preço do petróleo no mercado mundial, sublinhou que a produção aumentou 6% em 2023.

Na categoria "Industrial and Midstream" (transporte, armazenagem e marketing de crude e gás natural), o EBITDA atingiu 929 milhões de euros no ano passado, mais do dobro do registado em 2022.



No entanto, a Galp admitiu esperar uma redução de 13% no EBITDA este ano.

A dívida líquida do grupo subiu de 1,21 mil milhões de euros no final de setembro para 1,4 mil milhões de euros no final de dezembro.