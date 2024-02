Portugueses e espanhóis unidos. Trabalhadores bancários protestam por aumentos

Trabalhadores bancários protestam, esta quinta-feira, frente à Associação Portuguesa de Bancos, em Lisboa, por aumentos salariais dignos após os lucros que apelidam de "extraordinários" dos bancos em 2023, numa ação concertada com os sindicatos de Espanha que protestam em Madrid.

A manifestação desta quinta-feira, pelas 14h00 frente à sede da Associação Portuguesa de Bancos (APB, em Lisboa), é convocada pelos sindicatos dos bancários ligados à UGT (Mais Sindicato, SBN e SBC) que, num comunicado conjunto, consideraram que é altura de dar "um grito uníssono de insatisfação e preocupação com as atuais condições laborais".

Segundo os sindicatos, depois de durante o período difícil da 'troika' e anos seguintes os bancários terem sido os "pilares fundamentais" do setor financeiro, hoje são "tratados como escravos da banca" apesar dos lucros históricos do setor, que beneficia do aumento das taxas de juro (que leva os bancos a cobrarem mais nos juros dos créditos enquanto os juros pagos nos depósitos sobem mais devagar).