INE divulga a estimativa rápida do crescimento do PIB em 2023

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a estimativa rápida do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, com os economistas consultados pela Lusa a esperar um crescimento próximo da taxa de 2,2% prevista pelo Governo.

De acordo com os economistas consultados pela Lusa (BPI, Santander, Banco Montepio e Millennium bcp), a economia portuguesa cresceu entre 2,1% e 2,4% em 2023, suportada pelo consumo privado e pelas exportações, mas abaixo dos 6,8% registados em 2022.

Na proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), o Ministério das Finanças prevê um crescimento da economia portuguesa de 2,2% em 2023, em linha com o previsto pelo Conselho das Finanças Públicas, pela Comissão Europeia e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê uma taxa de 2,3% e o Banco de Portugal (BdP) de 2,1%.

Entre os economistas consultados pela Lusa, a expectativa sobre a evolução do PIB no último trimestre do ano varia em termos homólogos entre 1,2% e 2% e em cadeia entre um crescimento de 0,6% e uma contração de 0,1%.

No terceiro trimestre deste ano, o PIB cresceu em termos homólogos 1,9% e registou uma contração em cadeia de 0,2%.

Em 2022, a economia portuguesa cresceu 6,8%, com o consumo privado a aumentar 5,6%, o investimento 3% e as exportações 14,4%.