Já foram pagas um milhão de viagens no Metro de Lisboa com contactless

Desde que o projeto foi implementado, em junho de 2023, já foram realizadas um milhão de viagens no Metro de Lisboa que utilizaram contactless como forma de pagamento.

“Esta solução de pagamento contactless, que acompanha as últimas tendências tecnológicas na área da bilhética, tem registando uma procura equilibrada pelos passageiros nacionais e internacionais, com o consumo nacional a representar mais de 60%1 das operações”, lê-se no comunicado enviado à Renascença.

Para o administrador da Unicre, Fernando Carvalho, os dados comprovam “a premência de disponibilizarmos no mercado soluções de pagamentos que acompanhem as necessidades dos consumidores”.

“Reconhecendo o forte potencial desta tipologia de soluções, na UNICRE estamos a avaliar a possibilidade de expandir esta inovação a novas geografias e em diferentes tipos de transportes públicos, com o objetivo de tornar o acesso da população a estas infraestruturas cada vez mais fácil, rápido e cómodo”, adianta Fernando Carvalho.

Para Gonçalo Santos Lopes, Country Manager da Visa em Portugal, os “números destacam a importância desta solução de pagamento para a cidade de Lisboa, uma vez que serve tanto residentes como turistas”.

“Através da tecnologia Visa e em parceria com o Metro de Lisboa e a Unicre, estamos a contribuir, por meio de pagamentos digitais, para tornar os transportes públicos mais eficientes e atrativos e, ao mesmo tempo, ajudamos a criar uma cidade mais ecológica”, assinala.

Já o presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, Vítor Domingues dos Santos, sublinha a procura constante da empresa “de formas de inovar e modernizar a experiência para todos os clientes de modo a posicionar-nos como um dos operadores mais avançados à escala global em termos de serviço público oferecido”.

"Quando celebramos esta parceria, no Verão de 2023, o objetivo foi mudar a vida de quem utiliza o Metropolitano, facilitar o acesso a todos os nossos clientes, assim como reduzir substancialmente a utilização de papel, contribuindo para descarbonização e sustentabilidade ambiental”, acrescenta.

Vítor Domingues dos Santos assinala, ainda, que o marco de um milhão de viagens pagas com contactless “foi atingido, em especial através da utilização de passageiros nacionais, o que confirma que o sistema realmente está a tornar a mobilidade mais inteligente e cómoda no uso do transporte público na Área Metropolitana de Lisboa”.