Os aumentos salariais da função pública começam a ser pagos esta sexta-feira, com a remuneração de janeiro que é processada também com as novas tabelas de retenção na fonte do IRS, disse fonte oficial do Ministério da Presidência.

Com a atualização, a base remuneratória da administração pública - o salário mínimo no Estado - passa de 761,58 euros para 821,83 euros.

Já os trabalhadores com salários até 1.754,49 euros têm um aumento de 52,63 euros e as remunerações superiores são atualizadas em 3%.

Os salários começam a ser pagos ao dia 20, mas sendo sábado, o pagamento é este mês antecipado para o dia útil anterior (hoje).