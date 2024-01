Renováveis representaram 70,7% da produção de eletricidade em 2023

As fontes de energia renováveis foram responsáveis em 2023 por 70,7% da geração de eletricidade, segundo a APREN, que indicou ainda que o preço médio no Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel) foi 47% inferior ao ano anterior.

Num boletim divulgado esta quinta-feira, a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) destacou que "em Portugal Continental foram gerados 44.128 GWh [gigawatts hora] de eletricidade no acumulado dos meses de janeiro a dezembro de 2023, dos quais 70,7% foram de origem renovável".

Analisando só a geração no mês de dezembro, a APREN concluiu que o peso das renováveis chegou aos 81,3%. "O aumento de 6,4% face a dezembro de 2022 deve-se a um aumento transversal da produção renovável, destacando-se a hídrica que incrementou em 4% a sua produção, mas principalmente, deveu-se à redução da incorporação do gás natural em 10%", referiu.

A APREN revelou ainda que "entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, o preço médio horário registado no Mibel em Portugal", de 88,3 euros por megawatt hora, "representa uma diminuição de aproximadamente 47% face ao período homólogo do ano passado".

"No mesmo período foram registadas 1.015 horas não consecutivas em que a geração renovável foi suficiente para suprir o consumo de eletricidade de Portugal Continental, com um preço horário médio no Mibel de 65,4 euros/MWh [megawatt hora]", indicou a APREN.