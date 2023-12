Segurança Social com excedente de 4.800 milhões até novembro

A Segurança Social registou um excedente de 4.800,1 milhões de euros até novembro, um aumento de 986,4 milhões de euros face ao mesmo período de 2022, segundo os dados da execução orçamental, divulgados esta sexta-feira.

De acordo com a síntese da execução orçamental, publicada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), a receita efetiva da Segurança Social totalizou 33.663,8 milhões de euros nos primeiros 11 meses deste ano, aumentando 7,9% face ao mesmo período de 2022.

Deste total, 22.242,7 milhões de euros correspondem a contribuições e quotizações (os descontos a cargo do trabalhador e da entidade empregadora), o que traduz uma subida de 12,7% face ao valor contabilizado até novembro de 2022.

Já a despesa efetiva foi de 28.863,7 milhões de euros, subindo 5,4% em termos homólogos.

Entre as rubricas de despesa com maior crescimento estiveram o Complemento Solidário para Idosos (com um acréscimo de 17,5% em termos homólogos) e a Prestação Social para a Inclusão (+25,3%).