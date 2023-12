​Fim do IVA Zero. “É expectável que se sinta na carteira das famílias”, admite APED

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) está preocupada quanto ao mês de janeiro, mês em que ao fim do IVA Zero se junta um expectável aumento do preço de produtos do cabaz essencial.



"Estamos apreensivos em relação ao mês de janeiro", diz à Renascença o diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier.



“Podemos esperar alguns aumentos de preços nalguns produtos pelo aumento das tabelas que nesta altura são apresentadas pelos fornecedores e pelo fim do desconto do IVA Zero”, aponta.

"Podemos esperar alguns aumentos de preços de alguns produtos, pelo aumento das tabelas dos fornecedores, próprio da evolução do mercado. E é expectável que se sinta na carteira das famílias, depois de todos estes fatores conjugados", reforça.



Lobo Xavier assegura que não se trata de “uma questão de alarme”, mas sim “uma questão de estarmos atentos”.

"Olhamos é com apreensão para essa possibilidade, porque representa uma dificuldade acrescida numa altura em que as familias estão algo pressionadas na gestão dos seus orçamentos."



O IVA Zero é uma medida criada pelo Governo para minimizar o impacto da elevada inflação. Este apoio foi prolongado até ao fim do ano.