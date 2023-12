TAP paga os salários sem cortes em janeiro

No próximo mês de janeiro a TAP paga os salários sem cortes. O Ministério das Finanças confirmou à Renascença que já estão assinados os acordos de empresa, que vão permitir repor a remuneração dos trabalhadores.

Em causa estavam 10 acordos de empresa, que ainda não tinham o aval das Finanças, segundo avança o Expresso.

Esta quinta-feira, o gabinete de Fernando Medina fechou o dossier, que termina com os cortes salariais em vigor desde março de 2021, no âmbito do plano de reestruturação.

Os funcionários já estavam a ser compensados, mas os cortes regressaram em novembro, com a falta de assinatura das Finanças.

Em dezembro será feito o acerto de contas.