OE2024. Votação final global esta quarta-feira

O Orçamento do Estado para o próximo ano, o último apresentado pelo Governo liderado por António Costa, vai ser, esta quarta-feira, aprovado em votação final global na Assembleia da República.

Ao longo de quatro dias de debate e votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2024, que tem aprovação garantida devido à maioria absoluta socialista, foram aprovadas mais de 200 propostas de alteração ao documento, a maioria das quais, sem surpresa, do PS.

Depois de oito anos como primeiro-ministro, este será o último orçamento apresentado por António Costa, que se demitiu no início do mês, após ter sido alvo de um inquérito no Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça, motivando uma crise política que resultou no anúncio de eleições antecipadas para 10 de março do próximo ano.

O novo governo que resultar das próximas eleições poderá, caso pretenda, apresentar um Orçamento Retificativo.