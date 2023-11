Quase metade dos portugueses não poupa para a reforma

Um estudo revela que 48% dos portugueses ainda não poupam para a reforma, um valor acima da média europeia, e que, devido à crise inflacionista, mais de metade adiou ou reduziu as poupanças.

O inquérito da Insurance Europe feito a 16 mil cidadãos de 15 países europeus e divulgado esta terça-feira, incluiu 1.056 portugueses.

Quase metade ainda não faz poupança para a velhice, acima da média europeia - que ficou nos 38%. Um em cada quatro (27%) opta por um plano pessoal, enquanto 22% têm um plano de poupança através da sua atividade profissional.

A crise inflacionista também prejudicou as intenções de aforro, mais de metade (57%) adiou ou reduziu contribuições para a reforma.

Tanto em Portugal como no conjunto dos países avaliados, os inquiridos esperam viver, em média, até aos 80 anos e reformarem-se com 60% do último salário.

Ainda assim, sete em cada 10 portugueses admite que vai precisar de poupanças adicionais, para manter a qualidade de vida na reforma, acima dos 57% de média.