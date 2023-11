CP adjudica 117 novos comboios ao consórcio Alstom-DST

A CP adjudicou a maior compra de sempre de novos comboios ao consórcio entre a francesa Alstom e a portuguesa DST. A empresa pública ferroviária anunciou a decisão esta terça-feira.

Em comunicado, a Comboios de Portugal anunciou a decisão acerca do concurso para a compra de 117 comboios, que se dividem entre 62 automotoras para o serviço urbano e 55 automotoras para o serviço regional. A compra tem um custo de 819 milhões de euros, pagos pelo Orçamento de Estado.

De acordo com a CP, "a incorporação destes novos comboios na frota representa um avanço significativo na melhoria da eficiência, conforto e frequência dos serviços oferecidos, contribuindo decisivamente para a mobilidade sustentável e a diminuição da pegada ecológica no transporte nacional".



"Este projeto promoverá o desenvolvimento e sustentabilidade do setor ferroviário no médio e longo prazo, sendo um marco fundamental na modernização e expansão do transporte ferroviário de passageiros em Portugal", diz a empresa.

No final de outubro, o então ministro das Infraestruturas, João Galamba, tinha anunciado que este concurso, lançado em julho de 2021, estava "na fase final da adjudicação".

Novos comboios devem começar a chegar em 2026

Aquando do lançamento do concurso, o Governo disse esperar que o primeiro comboio chegue em 2026, e que a totalidade das 117 novas composições esteja em operação a partir de 2029.

O consórcio Alstom-DST foi indicado pelo júri do concurso, em julho, como o que teria melhores condições para ver a encomenda ser-lhe adjudicada. Porém, segundo o jornal Público, os vários concorrentes pediam, em julho, a exclusão um dos outros, alegando violações das regras do concurso. O perigo é que o tema acabe a ser decidido em tribunal, atrasando a finalização do processo.