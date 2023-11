Lucros da Ryanair subiram 59% no primeiro semestre

A companhia aérea irlandesa de baixo custo Ryanair obteve um lucro líquido de 2.180 milhões de euros no primeiro semestre fiscal (abril-setembro), 59% mais que no mesmo período do ano passado, quando ganhou 1.370 milhões, anunciou a empresa.

A Ryanair atribui a recuperação dos lucros ao "elevado desempenho" alcançado durante a Páscoa no primeiro trimestre, bem como ao tráfego de passageiros no verão, que registou "valores recorde", e ao aumento dos preços dos bilhetes, que "compensou os custos de combustível" na primeira metade do ano fiscal, ano que terminará em 31 de março de 2024.

A companhia aérea, líder europeia no setor dos voos económicos, destacou, em comunicado, que as suas receitas aumentaram 30% para 6,16 mil milhões de euros no mesmo período, durante o qual transportou 105,4 milhões de passageiros (+ 11%).

O presidente executivo, Michael O'Leary, anunciou esta segunda-feira que a companhia aérea vai distribuir este ano um dividendo de 400 milhões de euros (0,35 cêntimos por cada ação) entre os seus acionistas, com um primeiro pagamento de 200 milhões de euros no próximo mês de fevereiro e outro em setembro.