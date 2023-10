Portugal deixa de ser um dos três países mais endividados da União Europeia

Portugal deixou, no segundo trimestre de 2023, o terceiro lugar entre os Estados-membros da União Europeia (UE) com maior dívida pública.

Este era o lugar que o país ocupava desde 2010, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat. O rácio da dívida pública portuguesa registou no segundo trimestre deste ano uma das maiores reduções a nível europeu.

No segundo trimestre deste ano, Portugal, com 110,1%, passou do terceiro lugar para o quinto dos países da UE com maior peso da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB).



À frente de Portugal estão agora a Grécia (166,5% do PIB), Itália (142,4% do PIB), França (111,9% do PIB) e Espanha (111,2% do PIB).

O Ministério das Finanças prevê que o nível de endividamento público nacional caia neste ano para 103% do PIB, e fique já no final de 2024 abaixo de 100% do PIB (98,9% do PIB).



No conjunto dos 27 Estados-membros, segundo o serviço estatístico da UE, o rácio da dívida recuou, no segundo trimestre, para os 83,1% do PIB, face aos 85,9% homólogos e aos 83,4% dos primeiros três meses do ano.