Um em cada quatro jovens que cresceu em má situação financeira é pobre

17 out, 2023 - 19:45 • Diogo Camilo com Lusa

O elevador social que custa a subir. As crianças portuguesas com um pai imigrante, desempregado, que apenas completou o ensino básico ou oriundos de famílias monoparentais têm maior tendência para enfrentar a pobreza em adultos. Esta é a conclusão do estudo “Nascer pobre é uma fatalidade?”, um complemento ao relatório anual “Portugal, Balanço Social”, um projeto da Iniciativa para a Equidade Social, realizado por investigadores da Nova School of Business and Economics (SBE), da Universidade Nova de Lisboa. A transmissão intergeracional de fragilidade económica acontece por várias razões, apontam, como o “o acesso a educação de qualidade, oportunidades de emprego e outros fatores sociodemográficos”.

Segundo a investigação, os adultos cujo pai apenas completou o ensino básico são duas vezes mais afetados pela pobreza do que aqueles cujo pai tem o ensino secundário. "Apenas uma em cada cinco pessoas cujo pai completou o ensino básico é diplomada no ensino superior. Esta percentagem é três vezes maior para os adultos cujo pai completou o ensino secundário", lê-se no documento, que indica ainda que um quarto dos adultos cujo pai era desempregado quando tinham 14 anos são pobres. "Cerca de 22% dos adultos cujo pai era agricultor ou trabalhador não qualificado são pobres. Esta percentagem desce para 7% para aqueles cujo pai trabalhava enquanto especialista de uma atividade intelectual ou exercia uma profissão intermédia", concluíram os investigadores. Os adultos oriundos de famílias monoparentais têm uma probabilidade de 20% de viverem na pobreza, percentagem que aumenta para 23% nas famílias numerosas. Uma em cada quatro pessoas que, aos 14 anos, viviam num agregado com má situação financeira é pobre e quase um em cada cinco adultos que viviam numa casa arrendada aos 14 anos é pobre. "Os adultos que aos 14 anos não viviam com o pai têm uma probabilidade de serem pobres de 17%. Esta probabilidade aumenta para 23% no caso em que o pai não mantinha o contacto", acrescentam os autores do estudo.