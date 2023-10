Aumento do IUC em carros antigos corrige "situação injusta", diz Medina

A medida está a gerar polémica mas, para Fernando Medina, o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para carros anteriores a 2007, previsto no Orçamento do Estado para 2024, serve para corrigir uma “situação injusta”.

À saída do Conselho para as Questões Económicas e Financeiras (Ecofin), no Luxemburgo, o ministro das Finanças indicou que o aumento do imposto será acompanhado por incentivos para todos os que queiram trocar os seus carros antigos para a aquisição de viaturas elétricas.

“Os automóveis mais poluentes estão a pagar um quarto da tributação que pagam automóveis mais recentes”, disse o governante, anunciando os complementos ao aumento do IUC dos carros mais antigos em 25 euros.

“A medida vai ser completada com duas peças muito importantes: um incentivo ao abate, ou seja, um incentivo a todos os que queiram deixar de ter essas viaturas anteriores a 2007 e possam adquirir viaturas mais recentes, e também um incentivo específico relativo à aquisição de viaturas elétricas”, afirmou Medina aos jornalistas.

A medida está a gerar polémica e uma petição pública contra o aumento previsto do IUC já recolheu mais de 167 mil assinaturas.