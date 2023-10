OE 2024. Empresas sentem que Governo fez "ouvidos moucos" e não apresentou respostas

A Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) diz que o Governo fez "ouvidos moucos" e não ouviu as propostas que apresentaram.

À Renascença, o presidente da CPPME critica o Orçamento do Estado (OE) para 2024 por "não trazer nada de novo nem responder às necessidades das empresas".

"A proposta do Governo não elimina as discriminações negativas e mantém, no geral, os obstáculos à sustentabilidade e à rentabilidade", considera.

Jorge Pisco realça que foram apresentadas propostas ao Executivo, no início da legislatura, que têm sido "sistematicamente ignoradas".

O responsável da CPPME critica, também, "aqueles que, tendo assinado um acordo na Concertação Social, vêm agora chorar lágrimas de crocodilo por não se verem refletidos no Orçamento".

"Então, quem não se vê refletido, não teria assinado", aponta.

Jorge Pisco diz que "continuaremos a trabalhar e a apresentar propostas", indicando que as empresas vão tentar nova reunião com o ministro das Finanças, Fernando Medina.