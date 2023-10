Salários. Aumento de 5% com isenção fiscal é “esforço enorme”, diz ACEGE

Gosto que se fale da possibilidade de melhoria do salário mínimo, mas creio que ficamos muito aquém. Somos um país com falta de ambição. Os nossos governantes vão à Europa pedir dinheiro. Não podemos viver sempre a pedir. Falta-nos ambição, deveríamos querer mais. Devíamos debater os temas de fundo da nossa sociedade. Não o fazemos.

A ACEGE gostaria que este país como um todo fosse mais convergente. Este é um Governo que, de alguma forma, matou as parcerias público-privadas, as parcerias para a saúde. Na área da educação também fez o mesmo. [É um Governo que] olha com alguma desconfiança para os empresários e para os gestores, que demoniza o lucro e, portanto, nesse sentido, não vou dizer que tenho uma expectativa muito elevada [sobre o orçamento].

Gosto de olhar as coisas pela positiva, mas de forma realista. Este é um Orçamento do Estado para um ano. É imediatista. Não é um orçamento de longo prazo, que introduza transformações na sociedade. É como se fosse um jogo do qual já sabemos o resultado. Portugal está consistentemente a empobrecer. Estamos a perder competitividade e, portanto, se continuarmos a fazer o que sempre fizemos, vamos continuar neste sentido. Há um esforço do Governo no sentido de manter contas equilibradas.

Neste momento, temos famílias e empresas descapitalizadas, e este é um problema que não vai ter um alívio, porque este é o Orçamento dos remédios. É um remédio para aqui, um remédio para ali. Ao longo dos últimos anos, temos vindo a remediar as situações, mas não andamos a tratá-las de fundo. Esta coisa de darmos 500 euros ou pouco mais aos jovens para não emigrarem é uma brincadeira. Andamos a tentar parar o vento com as mãos e depois não conseguimos, de facto, mudar o jogo, ser ambiciosos.

Porque não as duas? Aliviar as famílias e aliviar as empresas. Sabemos que os recursos são limitados e não dão para tudo. Por isso mesmo, era necessário fazer uma reestruturação, repensar o papel do Estado e de toda a política fiscal para aliviar famílias e empresas.

Atendendo ao atual contexto económico, a prioridade deste Orçamento deve ser aliviar as famílias ou as empresas?

O Governo já afastou a possibilidade de descida da Taxa Social Única (TSU). Como é que a ACEGE vê esta opção?

Somos um país com elevada carga fiscal, mas esse não é o problema, porque os países nórdicos têm uma carga fiscal provavelmente até superior à nossa, mas têm acesso a tudo de uma forma absolutamente gratuita e uma qualidade de vida e um rendimento absolutamente diferentes.

Portanto, quando comparamos, temos de comparar o todo e não as partes. Somos dos países da Europa com maior esforço fiscal para as empresas e para as famílias e esta é uma situação que tem de ser revertida. [Se assim não for], os jovens vão continuar a emigrar, as famílias não vão conseguir constituir-se e o problema da demografia vai subsistir. Somos uma sociedade cada vez mais envelhecida. Precisamos de imigrantes para a rejuvenescer. O próprio sistema de Segurança Social não é sustentável perante este estado de situação. Estes são temas de fundo que deviam ser debatidos e não vejo ninguém a fazê-lo.

Com o aumento do custo da habitação e a diminuição do poder de compra das famílias, considera que as medidas que o Governo tem proposto neste âmbito são suficientes?

É uma situação muito difícil de resolver. Perante desafios muito grandes, temos que, de facto, pensar grande. As medidas não são boas. São suficientes, mas não para resolver, para amenizar uma série de situações. Vão provocar alguns alívios, mas não um alívio significativo. As dificuldades vão continuar a existir. Remedeia aqui, remedeia-se ali, vai-se criar uma taxa para aquilo, depois alivia-se do outro lado e andamos permanentemente neste estado de coisas. É um gerir com remédios. Parecemos uma farmácia onde se entregam remédios conforme as necessidades. Não podemos prosseguir desta forma.

“Precisamos de nos reestruturar enquanto economia e isso não cabe ao Governo. Cabe a todos.”