Autoeuropa retoma atividade a 23 de outubro e quer produzir 934 carros por dia

A fábrica de automóveis da Autoeuropa, em Palmela, vai retomar a laboração normal em 23 de outubro e aumentar a produção para 934 carros por dia a partir de 6 de novembro, revelou esta terça-feira a Comissão de Trabalhadores.

Em comunicado divulgado hoje, a CT refere que o aumento de produção previsto pela empresa implica um "incremento de 32 trabalhadores nos quatro turnos na área da montagem, com abertura de várias estações" e adianta que já "exigiu à empresa que esses trabalhadores fossem contratados diretamente pela Autoeuropa".

A CT promete ainda estar atenta às cargas de trabalho nas linhas de montagem da fábrica da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal.

Com a retoma da produção normal no dia 23 de outubro, termina também o regime de "lay-off´ que estava a ser aplicado na Autoeuropa desde o passado dia 11 de setembro, data em que a empresa foi obrigada a suspender a produção devido à falta de uma peça produzida numa fábrica da Eslovénia, que foi fortemente afetada pelas cheias que ocorreram naquele país no passado mês de agosto.