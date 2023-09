Eurostat. Portugal entre os países com maior subida no emprego

A taxa de emprego da zona euro subiu 1,3% no segundo trimestre e a da União Europeia (UE) avançou 1,1%, face ao período homólogo, com Portugal a apresentar um dos maiores avanços em cadeia (1,3%), divulga esta quinta-feira o Eurostat.

No primeiro trimestre, o indicador tinha avançado 1,6% na zona euro e 1,5% na UE.

De acordo com o serviço estatístico europeu, entre abril e junho, o número de pessoas com emprego cresceu em cadeia 0,2% na zona euro e 0,1% na UE, a um ritmo mais lento do que o do trimestre anterior, respetivamente 0,5% e 0,4%.

Na comparação com o segundo trimestre de 2022, as maiores subidas da taxa de emprego registaram-se em Malta (5,2%) na Irlanda (3,5%) e Estónia (3,4%), com a Roménia (-1,9%) a apresentar o único recuo.

Já face aos primeiros três meses do ano, entre abril e junho, Portugal, Lituânia e Malta (1,3% cada), registaram as maiores subidas do emprego, seguidas por Malta (1,2%) e pela República Checa (1,0%).

Os principais recuos, por seu lado, observaram-se na Estónia (-1,5%), Roménia (-0,8%) e Croácia (-0,7%).